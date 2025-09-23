Цены на продукты в Башкирии выросли на 15%

С начала 2025 года в Башкирии заметно выросли цены на ряд популярных продуктов питания. Статистики сравнили стоимость товаров на 9 января и 15 сентября.
Сильнее всего подорожала замороженная рыба. Цена на нее выросла на 15%, и сейчас килограмм в среднем обходится покупателям в 299,17 рубля, говорится в отчете Башстата.
На втором месте по росту цен оказалась говядина (кроме бескостного мяса). Её стоимость увеличилась на 14,6%, достигнув 659,14 рубля за килограмм.
Тройку лидеров замыкает маргарин, который подорожал на 13,4% до 269,24 рубля за килограмм.
В десятку товаров с наибольшим подорожанием также вошли:
Водка — 833,87 рубля (+10,1%);
Свинина — 348,74 рубля (+10%);
Сметана — 333,25 рубля (+9,2%);
Баранина — 791,13 рубля (+9%);
Яблоки — 130,6 рубля (+7,7%);
Сосиски и сардельки — 513,24 рубля (+6,9%);
Печенье — 259,03 рубля (+6,7%).
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.