Цены на продукты в Башкирии выросли на 15%

Озвучены топ-10 подорожавших продуктов в Башкирии по версии статистиков.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2025 года в Башкирии заметно выросли цены на ряд популярных продуктов питания. Статистики сравнили стоимость товаров на 9 января и 15 сентября.

Сильнее всего подорожала замороженная рыба. Цена на нее выросла на 15%, и сейчас килограмм в среднем обходится покупателям в 299,17 рубля, говорится в отчете Башстата.

На втором месте по росту цен оказалась говядина (кроме бескостного мяса). Её стоимость увеличилась на 14,6%, достигнув 659,14 рубля за килограмм.

Тройку лидеров замыкает маргарин, который подорожал на 13,4% до 269,24 рубля за килограмм.

В десятку товаров с наибольшим подорожанием также вошли:

Водка — 833,87 рубля (+10,1%);

Свинина — 348,74 рубля (+10%);

Сметана — 333,25 рубля (+9,2%);

Баранина — 791,13 рубля (+9%);

Яблоки — 130,6 рубля (+7,7%);

Сосиски и сардельки — 513,24 рубля (+6,9%);

Печенье — 259,03 рубля (+6,7%).

