В Екатеринбурге задержан гендиректор «дочки» «Облкоммунэнерго»

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали исполняющего обязанности генерального директора АО «Объединенная теплоснабжающая компания» Артема Носкова. Об этом ЕАН сообщил информированный источник. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал прокомментировать следственные действия позже.
Носков занимал свой пост лишь с июля 2025 года. С июня 2025 года прокуратура Свердловской области через арбитражный суд требует от «Облкоммунэнерго» вернуть на баланс территориального управления Росимущества объекты, находящиеся в федеральной собственности и оперативном управлении ОТСК.
ОТСК была создана в 2013 году как оператор, способный обслуживать бесхозные или нерентабельные тепловые объекты. На баланс компании передавались тепловые сети и генерирующее оборудование, ранее находившиеся в ведении муниципалитетов.
Она была стопроцентной «дочкой» ГУП «Облкоммунэнерго», позже перешла под контроль АО «Облкоммунэнерго», когда акционерами стали компании из группы «Корпорация СТС», принадлежащей предпринимателям Артему Бикову и Алексею Боброву. В эксплуатации ОТСК находятся 68 котельных и 26 теплопунктов, 240 км тепловых сетей и сетей ГВС.
Накануне ЕАН сообщал, что в головном офисе «Облкоммунэнерго» полицейские провели обыски. В этот же день в Ленинском суде Екатеринбурга начался процесс по иску Генпрокуратуры о национализации компании «Облкоммунэнерго».
Прокуратура по делу о национализации активов компаний из периметра бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва предъявила претензии беспрецедентно большому кругу лиц. Судя по списку на сайте Ленинского райсуда Екатеринбурга, выдано почти 200 исполнительных листов на арест активов.