В Ленобласти после шторма восстановили свет в 3 районах, кроме Выборгского

Из-за ухудшения погоды и сильных порывов ветра произошло отключение электричества в Выборгском, Приозерском, Тихвинском и Гатчинском районах. Прокуроры незамедлительно приняли меры координационного характера. Сегодня, 23 сентября 2025 года, рано утром, стало известно, что электроснабжение жителей Гатчинского, Тихвинского и Приозерского районов восстановлено.