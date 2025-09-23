В Ленобласти после шторма восстановили свет в 3 районах, кроме Выборгского

Прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский поручил городским и районным прокурорам осуществлять контроль за соблюдением прав жителей в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Из-за ухудшения погоды и сильных порывов ветра произошло отключение электричества в Выборгском, Приозерском, Тихвинском и Гатчинском районах. Прокуроры незамедлительно приняли меры координационного характера. Сегодня, 23 сентября 2025 года, рано утром, стало известно, что электроснабжение жителей Гатчинского, Тихвинского и Приозерского районов восстановлено.
Но в Выборгском районе продолжаются работы по устранению последствий непогоды, ведется подключение более 800 абонентов.
Прокуроры во всех районах области продолжат осуществлять мониторинг ситуации и оперативно реагировать на нарушения прав местных жителей.
К слову, сегодня, 23 сентября 2025 года, метеорологи предупредили об ухудшении погодных условий. В регионе ожидается усиление ветра, прогремят грозы и пройдут сильные дожди.