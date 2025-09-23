Ричмонд
В суд отправлено дело о халатности заведующей в детском саду

В Приморском крае прокуратура передала в суд материалы по делу о халатности заведующей детского сада, которая стала причиной ожогов у ребёнка.

Источник: Freepik

Прокуратура Яковлевского района утвердила обвинительное заключение против заведующей детским садом Яковлевского муниципального округа. Ей предъявлено обвинение по факту халатности.

«Заведующая не предприняла необходимых действий по исправлению нарушений противопожарных норм в детском саде. В частности, зола из котельной, оставленная без заливки водой, скапливалась на незарезервированной площадке», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Из‑за этого, в апреле 2025  года, во время прогулки, семилетний мальчик вступил на участок с тлеющей золой и получил ожоги рук и ног. У ребёнка зафиксирован вред здоровью средней тяжести.

Это уголовное дело будет передано в Арсеньевский городской суд для рассмотрения по существу. Прокуратура в судебном порядке требует возмещения морального вреда в интересах пострадавшего ребёнка.