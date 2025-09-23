В суд отправлено дело о халатности заведующей в детском саду

Прокуратура Яковлевского района утвердила обвинительное заключение против заведующей детским садом Яковлевского муниципального округа. Ей предъявлено обвинение по факту халатности.
«Заведующая не предприняла необходимых действий по исправлению нарушений противопожарных норм в детском саде. В частности, зола из котельной, оставленная без заливки водой, скапливалась на незарезервированной площадке», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Из‑за этого, в апреле 2025 года, во время прогулки, семилетний мальчик вступил на участок с тлеющей золой и получил ожоги рук и ног. У ребёнка зафиксирован вред здоровью средней тяжести.
Это уголовное дело будет передано в Арсеньевский городской суд для рассмотрения по существу. Прокуратура в судебном порядке требует возмещения морального вреда в интересах пострадавшего ребёнка.