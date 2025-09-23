Выяснилось, что ущерб по делу о хищениях у Минобороны составил ₽5 млрд

Уголовное производство о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в июне 2023 года в отношении неустановленных лиц. В дальнейшем к нему присоединили пять дополнительных эпизодов, инициированных в сентябре 2023 года, январе и марте 2024 года. В перечне потерпевших значатся министерство обороны и около пяти организаций.