Выяснилось, что ущерб по делу о хищениях у Минобороны составил ₽5 млрд

Ущерб по уголовному делу с участием экс-первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, бывшего руководителя Главного военно-строительного управления № 8 Вадима Выгулярного и трёх других фигурантов может достичь 5 миллиардов рублей. Об этом информирует «ТАСС» со ссылкой на осведомлённый источник.
Все обвиняемые подозреваются в хищении бюджетных ассигнований Минобороны России в процессе строительства объектов по государственному контракту. Пять фигурантов, включая Мерваезову и Выгулярного, проходят по единому уголовному делу о растрате средств при выполнении порядка пяти госконтрактов.
Уголовное производство о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в июне 2023 года в отношении неустановленных лиц. В дальнейшем к нему присоединили пять дополнительных эпизодов, инициированных в сентябре 2023 года, январе и марте 2024 года. В перечне потерпевших значатся министерство обороны и около пяти организаций.
17 сентября 2025 года Юлия Мерваезова была задержана в Пятигорске с последующей доставкой в Москву, где ей продлили срок содержания под стражей. На настоящее время ей инкриминируют два эпизода хищений.
