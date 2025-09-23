Музыкант Бурдин заявил, что потерпевший мог сам наткнуться на нож

Сооснователь рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин, приговоренный к трем годам колонии за нападение на человека, заявил, что потерпевший мог сам пораниться о нож, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
В суде Бурдин не признал свою вину и утверждал, что во время совместного распития спиртных напитков сделал замечание из-за громких разговоров. Это вызвало агрессию со стороны потерпевшего, который вместе с другими людьми начал его избивать, нанося многочисленные удары по голове. Бурдин отмечал, что пытался защищаться с помощью какого-то предмета и не наносил ударов, но потерпевший мог случайно наткнуться на нож, следует из материалов дела.
Суд первой инстанции признал Бурдина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор без изменений.
Владимир Бурдин — музыкант, один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации». После выхода из группы он продолжил сольную карьеру.