Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ущерб по делу Мерваезовой о хищении денег у МО может достичь 5 млрд рублей

Следствие требует завершить восемь строительно-технических экспертиз по делу экс-замминистра строительства ДНР.

Источник: Комсомольская правда

В отношении бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, экс-главы Главного военно-строительного управления № 8 Вадима Выгулярного и еще трех фигурантов расследуется дело о хищении около 5 млрд рублей у Минобороны РФ при выполнении госконтрактов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в июне 2023 года, объединив с ним пять других дел, начатых в сентябре 2023, январе и марте 2024 года. Потерпевшими признаны Минобороны РФ и около пяти организаций. Мерваезову задержали в Пятигорске, затем доставили в Москву, где суд продлил ей арест. Ей вменяют два эпизода хищений.

Следствие требует допросить свидетелей, провести очные ставки и завершить восемь строительно-технических экспертиз. Выгулярный, ранее занимавший посты в структурах Минобороны, а также руководивший АО «СибирьПромГрупп» и ООО «Крастим», также находится под арестом по обвинению в крупном мошенничестве.