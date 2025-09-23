Ущерб по делу Мерваезовой о хищении денег у МО может достичь 5 млрд рублей

Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в июне 2023 года, объединив с ним пять других дел, начатых в сентябре 2023, январе и марте 2024 года. Потерпевшими признаны Минобороны РФ и около пяти организаций. Мерваезову задержали в Пятигорске, затем доставили в Москву, где суд продлил ей арест. Ей вменяют два эпизода хищений.