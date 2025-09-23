Тело мужчины найдено при тушении пожара в Екатеринбурге

Так, накануне в поселке Монетный на улице Пушкина на площади 70 квадратных метров горели две квартиры в 16-этажном жилом многоквартирном доме. До прибытия пожарных расчетов по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе трое детей. Возгорание потушили за 105 минут 23 спасателя на 6 единицах техники.