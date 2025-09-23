Тело мужчины найдено при тушении пожара в Екатеринбурге

За прошедшие сутки на Среднем Урале потушили 15 пожаров, 7 из которых случились в жилом секторе, погиб один человек, один человек спасен, сообщает региональное МЧС.
Так, накануне в поселке Монетный на улице Пушкина на площади 70 квадратных метров горели две квартиры в 16-этажном жилом многоквартирном доме. До прибытия пожарных расчетов по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе трое детей. Возгорание потушили за 105 минут 23 спасателя на 6 единицах техники.
В Екатеринбурге в поселке Исток в переулке Ремонтный сгорела хозяйственная постройка на площади 25 «квадратов». В ходе ликвидации пожара обнаружен мужчина без признаков жизни. С огнем боролись 24 минуты 8 специалистов на двух спецмашинах.
В поселке Нейво-Рудянка на улице Молодцова горела квартира в 2-этажном многоквартирном жилом доме на площади 20 квадратных метров. В результате пожара пострадали два человека, они госпитализированы. Возгорание ликвидировали за 17 минут 10 спасателей на четырех единицах техники.