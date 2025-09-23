Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над десятью регионами России уничтожены беспилотники

Силы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников над десятью регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Над регионами РФ сбито около 70 БПЛА за ночь на 23 сентября.

Силы противовоздушной обороны России за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников над десятью регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраинские беспилотники атакуют Москву и другие регионы: онлайн-трансляция.

«С полуночи до 7.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в telegram-канале Минобороны. В ведомстве сообщили, что БПЛА были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Московской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областей, а также над территорией Республики Крым.

ВСУ почти ежедневно предпринимают попытки ударить по объектам на территории РФ при помощи ракет или БПЛА. Однако средства ПВО РФ дежурят круглосуточно и отражают удары противника.

Министерство обороны ранее сообщило, что над территорией России было уничтожено более 80 беспилотников. В связи с этим в аэропортах Самары, Казани, а также ряде других городов были введены временные ограничения на работу. Дополнительно в трех субъектах Российской Федерации был объявлен режим ракетной опасности. Подробности атаки — в онлайн-трансляции URA.RU.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше