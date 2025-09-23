В Уфе спасатели эвакуировали жильцов из горящей многоэтажки

В Уфе на улице Электрификации произошел пожар в однокомнатной квартире многоэтажного дома. Сообщение о возгорании домашних вещей поступило сегодня, 23 сентября, и уже через 5 минут пожарные расчеты МЧС прибыли на место.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, спасателям удалось эвакуировать по лестничным пролетам пять человек. Для безопасного вывода людей из здания применялась тактика вентиляции для удаления дыма. Еще трое жильцов сумели самостоятельно покинуть горящее здание до приезда специалистов.
Возгорание было устранено за несколько минут. По предварительным данным, огнем повреждены вещи на площади 1 квадратный метр, а также пострадала отделка потолка на 10 квадратных метрах.
В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС, который выясняет причины возгорания и все обстоятельства произошедшего.
