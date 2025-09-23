Ричмонд
В Уфе пожарные спасли из горящей многоэтажки пять человек

На улице Электрификации в однокомнатной квартире загорелось домашнее имущество.

Источник: ГУ России МЧС по РБ

В течение 5 минут после получения сообщения о пожаре сотрудники МЧС России прибыли на место и приступили к тушению. По лестничным маршам были спасены пять человек. Для безопасной эвакуации применялась тактическая вентиляция. Еще трое самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных.

Возгорание в считанные минуты ликвидировали, огонь повредил имущество на площади 1 кв. метр и потолочное покрытие на площади 10 кв. м. По данным МЧС по РБ, причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работает дознаватель.