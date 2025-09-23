Новосибирцы обманули красноярских пенсионерок на 1,5 миллиона рублей

Молодые люди участвовали в схеме обмана через мессенджеры: они забирали деньги у пожилых людей и переводили их на указанные счета, получая за это 1−3% от суммы. Жертвами стали две красноярские пенсионерки 75 и 79 лет. 27 июня курьеры забрали у женщин 750 и 800 тысяч рублей и перевели их на криптокошелек.