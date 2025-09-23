Потерпевшие после теракта в «Крокусе» потребовали арестовать активы Агаларовых

Адвокаты потерпевших по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» ходатайствуют о наложении обеспечительных мер на активы предпринимателей Араза Агаларова и его сына Эмина. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на представителя защиты Игоря Трунова.