Потерпевшие после теракта в «Крокусе» потребовали арестовать активы Агаларовых

Адвокаты потерпевших по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» ходатайствуют о наложении обеспечительных мер на активы предпринимателей Араза Агаларова и его сына Эмина. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на представителя защиты Игоря Трунова.
Инициатива обусловлена тем, что управление противопожарными системами, контролем доступа и эвакуационными выходами осуществлялось в том числе организацией, принадлежащей бизнесменам. В ходатайстве подчеркивается необходимость принятия срочных мер для обеспечения прав потерпевших на возмещение ущерба.
В марте 2024 года было возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Трунов уточнил, что после расстрела посетителей нападавшие использовали горючую жидкость для поджога помещений зала.
Следствие установило, что система пожаротушения не активировалась при возгорании, что предотвратило своевременную локализацию огня. Применение легковоспламеняющихся отделочных материалов способствовало быстрому распространению пламени.
Адвокат отметил, что значительная часть зрителей не смогла эвакуироваться из-за блокировки аварийных выходов. В результате нарушения требований безопасности не менее 45 человек погибли от термического воздействия и отравления продуктами горения.
Теракт произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Четверо нападавших открыли стрельбу по людям, после чего совершили поджог и скрылись. Жертвами трагедии стали 149 человек, 1 числится пропавшим без вести. Пострадали 609 граждан, совокупный ущерб оценивается в 6 миллиардов рублей.
