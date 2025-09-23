Ричмонд
Интернат выбран местом обучения детей из рухнувшей школы в Татарске

Учащиеся школы № 5 в Татарске Новосибирской области, в которой в минувшее воскресенье обрушилось правое крыло, продолжат обучение на базе школы-интерната. О принятом решении говорится в сообщении администрации Татарского муниципального округа.

«Представители родительских комитетов классов посетили МБОУ школу-интернат для ознакомления дальнейшего прохождения учебного процесса. Родители остались довольными условиями обучения и воспитания своих детей», — говорится в пресс-релизе.

Как писал «Ъ-Сибирь», 21 сентября министерство образования региона сообщило о том, что дети будут переведены в среднюю школу № 9. На следующий день на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова министр образования Мария Жафярова уточнила, что преподавателям и родителям учеников школы № 5 предложено несколько вариантов: продолжение обучения в интернате, в школе № 9 либо в обоих учреждениях.

Напомним, обрушение произошло утром 21 сентября. В результате инцидента никто не пострадал.