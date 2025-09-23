Интернат выбран местом обучения детей из рухнувшей школы в Татарске

Как писал «Ъ-Сибирь», 21 сентября министерство образования региона сообщило о том, что дети будут переведены в среднюю школу № 9. На следующий день на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова министр образования Мария Жафярова уточнила, что преподавателям и родителям учеников школы № 5 предложено несколько вариантов: продолжение обучения в интернате, в школе № 9 либо в обоих учреждениях.