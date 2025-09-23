Человек погиб в ДТП на севере Москвы

В Госавтоинспекции Москвы сообщили о гибели человека в дорожно-транспортном происшествии на севере столицы. По предварительным данным, на Ленинградском шоссе в районе дома 309 водитель автомобиля «Шевроле» наехал на водоналивной блок, после чего машина опрокинулась.
В результате аварии водитель иномарки скончался на месте от полученных травм. В ведомстве уточнили, что подробности произошедшего уточняются.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы работают на месте ДТП и фиксируют все обстоятельства происшествия.
Отмечается, что правоохранители проводят проверку, чтобы установить точную причину столкновения и ответственность участников дорожного движения, передает Telegram-канал Госавтоинспекции.
1 сентября на Марксистской улице в центре Москвы произошла авария с участием мотоциклиста, в результате которой он погиб. Байкер, ехавший на высокой скорости, столкнулся с автомобилем такси Kia Rio.