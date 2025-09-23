Человек погиб в ДТП на севере Москвы

В Госавтоинспекции Москвы сообщили о гибели человека в дорожно-транспортном происшествии на севере столицы. По предварительным данным, на Ленинградском шоссе в районе дома 309 водитель автомобиля «Шевроле» наехал на водоналивной блок, после чего машина опрокинулась.