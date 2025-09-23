Ричмонд
Человек погиб в ДТП на севере Москвы

В результате аварии водитель иномарки скончался на месте от полученных травм. В ведомстве уточнили, что подробности произошедшего уточняются.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы работают на месте ДТП и фиксируют все обстоятельства происшествия.

Отмечается, что правоохранители проводят проверку, чтобы установить точную причину столкновения и ответственность участников дорожного движения, передает Telegram-канал Госавтоинспекции.

1 сентября на Марксистской улице в центре Москвы произошла авария с участием мотоциклиста, в результате которой он погиб. Байкер, ехавший на высокой скорости, столкнулся с автомобилем такси Kia Rio.