Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские БПЛА уничтожили командный пункт офицеров ВСУ в Черниговской области

Российские беспилотники «Герань-2» нанесли удар по пункту управления ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщили в силовых структурах.

В результате атаки отмечаются потери среди офицерского состава ВСУ.

Российские беспилотники «Герань-2» нанесли удар по пункту управления ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщили в силовых структурах.

«В Черниговской области расчетами БПЛА “Герань-2” нанесен результативный удар по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — рассказали в российских силовых структурах ТАСС. В результате атаки отмечаются потери среди офицерского состава ВСУ, а также уничтожение военной техники.

В городе Бахмач Черниговской области Украины 20 сентября произошел масштабный пожар на территории нефтебазы, сопровождавшийся серией взрывов. Данный объект использовался ВСУ для обеспечения топливом подразделений, размещенных в Сумской области. Кроме того, поступила информация о повреждении элементов транспортной инфраструктуры в Чернигове.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше