Российские БПЛА уничтожили командный пункт офицеров ВСУ в Черниговской области

Российские беспилотники «Герань-2» нанесли удар по пункту управления ВСУ в Черниговской области. Об этом сообщили в силовых структурах.
«В Черниговской области расчетами БПЛА “Герань-2” нанесен результативный удар по пункту управления руководящего состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — рассказали в российских силовых структурах ТАСС. В результате атаки отмечаются потери среди офицерского состава ВСУ, а также уничтожение военной техники.
В городе Бахмач Черниговской области Украины 20 сентября произошел масштабный пожар на территории нефтебазы, сопровождавшийся серией взрывов. Данный объект использовался ВСУ для обеспечения топливом подразделений, размещенных в Сумской области. Кроме того, поступила информация о повреждении элементов транспортной инфраструктуры в Чернигове.