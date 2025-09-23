Ричмонд
«Не ты ли на видео?»: любопытного жителя Башкирии лишили денег

Ему на телефон пришла опасная ссылка.

Источник: Башинформ

В полицию Стерлитамака с заявлением о краже обратился 47-летний местный житель. Он получил сообщение от неизвестного контакта со ссылкой и текстом: «Не ты ли на видео?». Потерпевший, не задумываясь, перешел по указанной ссылке. После этого телефон заявителя стал зависать, и от его имени в мессенджере пошла рассылка с аналогичными текстом и ссылкой всем контактам.

Потерпевший незамедлительно удалил приложение, но через некоторое время обнаружил, что с его банковских карт произошло списание денег — более 40 тысяч рублей. Осознав, что он стал жертвой аферистов, мужчина обратился в полицию. По факту кражи с банковского счета возбудили уголовное дело.

Полиция напоминает гражданам:

— Не переходите по незнакомым ссылкам.

— Не открывайте подозрительные файлы в сообщениях, даже от знакомых контактов.

— Не устанавливайте приложения из непроверенных источников.

— Предупредите о данной схеме своих родных и знакомых.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии ущерб от действий кибермошенников сократили на 4,3%.