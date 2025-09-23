«Не ты ли на видео?»: любопытного жителя Башкирии лишили денег

В полицию Стерлитамака с заявлением о краже обратился 47-летний местный житель. Он получил сообщение от неизвестного контакта со ссылкой и текстом: «Не ты ли на видео?». Потерпевший, не задумываясь, перешел по указанной ссылке. После этого телефон заявителя стал зависать, и от его имени в мессенджере пошла рассылка с аналогичными текстом и ссылкой всем контактам.