Проезд по трассе Челябинск— Омск—Новосибирск временно перекрыли из-за аварии

В ДТП столкнулись три фуры и «Газель», произошло возгорание. Водитель «Газели» от полученных травм скончался. На место происшествия работает следственно-оперативная группа, окончательные причины и обстоятельства ДТП, а также личность погибшего водителя выясняются.