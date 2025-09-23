Проезд по трассе Челябинск— Омск—Новосибирск временно перекрыли из-за аварии

Сегодня утром, 23 сентября, на федеральной трассе Челябинск— Омск—Новосибирск случилось страшное ДТП. Как сообщили в ГИБДД по Новосибирской области, авария произошла на территории Барабинского района, на 1180 км трассы.
В ДТП столкнулись три фуры и «Газель», произошло возгорание. Водитель «Газели» от полученных травм скончался. На место происшествия работает следственно-оперативная группа, окончательные причины и обстоятельства ДТП, а также личность погибшего водителя выясняются.
Из-за массового ДТП проезд по федеральной трассе временно перекрыт, водители объезжают многокилометровую пробку по проселочным дорогам.