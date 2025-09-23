Белгородский губернатор попросил не отправлять детей в школу из-за ВСУ

«Видим, что противник уже поднял в воздух четыре самолета, которые опять летят в сторону Белгородского района и города Белгорода. Поэтому, дорогие родители, хотел попросить вас принять решение, если есть возможность, под присмотром взрослых оставить детей дома», — сказал он.
Если возможности оставить ребенка дома нет, то в школах и детсадах обязательно примут детей, добавил Гладков. Губернатор попросил добраться до учреждений с соблюдением всех мер предосторожности.
Утром он сообщил о ранении 16 мирных жителей. За 22 сентября, по его словам, над регионом сбили 76 дронов.
21 сентября в результате атак ВСУ погибли три человека и были ранены десять мирных жителей. Погибли люди в Шебекинском и Ракитянском районах. Ситуацию в регионе он назвал напряженной и тяжелой.
Также в результате атаки на поселок Пролетарский и село Новоленинское погиб один человек, а пятеро получили ранения. Погибший ехал на автомобиле. Пострадавших с осколочными ранениями забрали в больницу.