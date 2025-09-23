Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) уничтожили два вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели в сторону столицы. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — добавил он в мессенджере MAX.
За ночь силы ПВО сбили 69 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская области и другие регионы России.
Днем ранее над страной ликвидировали 114 вражеских дронов. Украинская армия попыталась ударить по Ростовской, Астраханской, Брянской областям и другим субъектам страны.