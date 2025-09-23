Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подлете к столице

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) уничтожили два вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели в сторону столицы. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) уничтожили два вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели в сторону столицы. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — добавил он в мессенджере MAX.

За ночь силы ПВО сбили 69 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская области и другие регионы России.

Днем ранее над страной ликвидировали 114 вражеских дронов. Украинская армия попыталась ударить по Ростовской, Астраханской, Брянской областям и другим субъектам страны.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше