В Уфе мужчина упал в бетонный колодец

В Уфе спасатели вызволили мужчину из колодца.

Источник: Комсомольская правда

Ночью с 22 на 23 сентября в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступило сообщение о происшествии в Кировском районе. Как выяснилось, на улице Софьи Первовской мужчина упал в колодец.

На место происшествия незамедлительно выехала группа Поисково-спасательного отряда УГЗ. Спасатели аккуратно извлекли пострадавшего из бетонного кольца, которое было установлено поверх закрытого колодца, и передали его медикам скорой помощи.

По предварительной информации, мужчина на момент падения находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.

