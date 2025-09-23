В Уфе мужчина упал в бетонный колодец

Ночью с 22 на 23 сентября в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы поступило сообщение о происшествии в Кировском районе. Как выяснилось, на улице Софьи Первовской мужчина упал в колодец.
На место происшествия незамедлительно выехала группа Поисково-спасательного отряда УГЗ. Спасатели аккуратно извлекли пострадавшего из бетонного кольца, которое было установлено поверх закрытого колодца, и передали его медикам скорой помощи.
По предварительной информации, мужчина на момент падения находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.
