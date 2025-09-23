Ричмонд
Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыты

Ограничения на полеты начали действовать с 06:49 в Бегишево и с 06:59 в столице Татарстана.

Источник: Комсомольская правда

В аэропортах Казани и Нижнекамска введен режим «Ковер». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ограничения на полеты начали действовать 23 сентября с 06:49 в Бегишево и с 06:59 в столице Татарстана. В Росавиации подтвердили, что аэропорты не принимают и не отправляют рейсы. По словам пресс-секретаря ведомства Артема Кореняко, все службы работают в усиленном режиме.

«С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — уточнили в пресс-службе казанской воздушной гавани.

Ранее министр рассказал татарстанцам о работе интернета при угрозе атаки БПЛА. Айрат Хайруллин подчеркнул, что в республике сеть загружается медленнее, но не отключается полностью.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
