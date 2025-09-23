Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыты

В аэропортах Казани и Нижнекамска введен режим «Ковер». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ограничения на полеты начали действовать 23 сентября с 06:49 в Бегишево и с 06:59 в столице Татарстана. В Росавиации подтвердили, что аэропорты не принимают и не отправляют рейсы. По словам пресс-секретаря ведомства Артема Кореняко, все службы работают в усиленном режиме.
«С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — уточнили в пресс-службе казанской воздушной гавани.
Ранее министр рассказал татарстанцам о работе интернета при угрозе атаки БПЛА. Айрат Хайруллин подчеркнул, что в республике сеть загружается медленнее, но не отключается полностью.