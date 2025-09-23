Ричмонд
Новосибирского рыбака, пострадавшего в столкновении с катером, ввели в кому

От удара у пострадавшего раздроблен таз, сломаны рёбра, а также повреждены позвоночник и кишечник.

Источник: НДН.ИНФО

Происшествие произошло 20 сентября на Новосибирском водохранилище недалеко от села Боровое. 56-летний рыбак находился в лодке, когда в него на большой скорости влетел катер. Сейчас мужчина в больнице, его ввели в искусственную кому. Об этом изданию «КП-Новосибирск» рассказала супруга пострадавшего.

Врачи оценивают состояние пациента как крайне тяжёлое и отказываются делать какие-либо прогнозы. У мужчины раздроблен таз, сломаны пять рёбер, повреждены позвоночник и кишечник.

Виновник происшествия скрываться не стал. В момент трагедии он вызвал скорую помощь и доставил лодку вместе с пострадавшим на берег, где передал его медика. Водитель катера приезжал в больницу и вызвался взять на себя все расходы по лечению и реабилитации.