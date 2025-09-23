Shot: Ребенок из Москвы заразился контагиозным моллюском в частном бассейне

Двухлетний ребенок в Москве заразился контагиозным моллюском — он подцепил вирус в частном бассейне. Об этом во вторник, 23 сентября, рассказали в Telegram-канале Shot.
Мать мальчика водила его на занятия с инструктором. Спустя время женщина обнаружила странные прыщи на теле сына — с каждым днем их становилось все больше.
Врачи диагностировали ребенку контагиозный моллюск — это вирусное заболевание кожи, которое передается от человека к человеку или через загрязненные предметы.
Специалист назначил специальные мази, однако они не помогают на протяжении восьми месяцев. Дерматологи запретили ему ходить в бассейн.
По их словам, мальчик сможет полностью восстановиться примерно через 10 месяцев, однако даже после этого ребенок не сможет вновь плавать в таких местах, уточнили в публикации.
До этого врач-эксперт Вера Сережина объяснила, что купание в цветущих водоемах, таких как озера, пруды или дачные бассейны, опасно для здоровья. Вода меняет цвет из-за избытка органики и размножения цианобактерий.