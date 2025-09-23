Милиция задержала минчанина, который шел за шаурмой. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудниками уголовного розыска был задержан 35-летний житель Минска, сломавший шлагбаум на улице Волгоградской. Установлено, что мужчина вместе с компанией проводил время в баре. Около 03.00 возвращался домой.
По словам минчанина, он захотел купить шаурму, но все точки в указанной время уже были закрыты. Тогда фигурант выплеснул эмоции на шлагбаум, который был по пути.
«Он вырвал подвижную часть, бросил ее на землю и скрылся, однако уже на следующий (по сути — в этот же) день был задержан», — привели подробности в милиции.
Следователи завели уголовное дело за хулиганство.
Тем временем белорус получил крупный штраф, перевернув бетонные горшки с цветами в Минске.
Ранее в Воложине колдунья выманила у белоруски вещи, деньги и золото, сыграв на болезни ребенка: «Яйца, блюдце и электробритва мужа».
Кроме того, мы узнали, что произошло после песни братьев Колдунов на шоу «Две звезды. Семейный подряд»: «Георгий, где вы были все это время?!».