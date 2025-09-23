На борту самолета Уфа — Иркутск один пассажир умер, у другого случился приступ

Эта трагедия спровоцировала цепную реакцию среди других пассажиров. На глазах у присутствующих у одного из мужчин случился эпилептический припадок, а третий испытал сильнейший стресс. Не выдержав пережитого шока, он принял решение отказаться от полета и сошел с рейса.