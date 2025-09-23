Ричмонд
На борту самолета Уфа — Иркутск один пассажир умер, у другого случился приступ

На рейсе Уфа — Иркутск пассажир умер при посадке в самолет.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском аэропорту перед вылетом рейса авиакомпании NordStar в Иркутск умер человек. По информации ТГ-канала «База», во время посадки на борт лайнера 47-летнему мужчине стало плохо. Несмотря на оперативно прибывшую медицинскую помощь, спасти его не удалось.

Эта трагедия спровоцировала цепную реакцию среди других пассажиров. На глазах у присутствующих у одного из мужчин случился эпилептический припадок, а третий испытал сильнейший стресс. Не выдержав пережитого шока, он принял решение отказаться от полета и сошел с рейса.

После случившегося самолет все же вылетел. Сейчас он летит над Байкалом и скоро готовится к посадке.

