На борту самолета Уфа — Иркутск один пассажир умер, у другого случился приступ

В уфимском аэропорту перед вылетом рейса авиакомпании NordStar в Иркутск умер человек. По информации ТГ-канала «База», во время посадки на борт лайнера 47-летнему мужчине стало плохо. Несмотря на оперативно прибывшую медицинскую помощь, спасти его не удалось.
Эта трагедия спровоцировала цепную реакцию среди других пассажиров. На глазах у присутствующих у одного из мужчин случился эпилептический припадок, а третий испытал сильнейший стресс. Не выдержав пережитого шока, он принял решение отказаться от полета и сошел с рейса.
После случившегося самолет все же вылетел. Сейчас он летит над Байкалом и скоро готовится к посадке.
