Вертолет рейса Новосибирск — Поповка вынужденно приземлился в Омской области

Накануне частный вертолет, выполнявший рейс Новосибирск — Поповка, совершил согласованную посадку на площадке «Калачинск» в Омской области из-за обхода грозового фронта и увеличенного расхода топлива. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
На борту находились два человека, никто не пострадал. После дозаправки вертолет продолжил путь и благополучно прибыл в пункт назначения.
Омским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности полетов. Ведется комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств происшествия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.