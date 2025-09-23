Вертолет рейса Новосибирск — Поповка вынужденно приземлился в Омской области

Накануне частный вертолет, выполнявший рейс Новосибирск — Поповка, совершил согласованную посадку на площадке «Калачинск» в Омской области из-за обхода грозового фронта и увеличенного расхода топлива. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.