Житель омского села воровал бэушные памятники и продавал их на другие могилы

В отделе МВД России по Павлоградскому району Омской области завершили расследование необычного уголовного дела. Местный житель воровал на кладбищах бэушные памятники и продавал их на другие могилы.
Ранее 52-летний мужчина сам трудился в ритуальном агентстве. Потом уволился и решил открыть самостоятельный бизнес — брал заказы на изготовление и установку надгробий.
Вот только заказчикам он продавал уже бэушный товар. Подыскивал на кладбищах памятники с распространенным орнаментом, демонтировал фотографии усопших, увозил в свой гараж и после небольшой доработки продавал новым владельцам.
В целом мужчина успел разорить шесть захоронений, сумма ущерба составила 75 тысяч рублей. Свою вину мужчина признал.
Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли и вернули потерпевшим. Селянину предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодах кражи. Уголовное дело направлено в суд.