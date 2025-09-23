Ричмонд
Житель омского села воровал бэушные памятники и продавал их на другие могилы

В целом предприимчивый селянин успел разорить шесть захоронений.

Источник: Комсомольская правда

В отделе МВД России по Павлоградскому району Омской области завершили расследование необычного уголовного дела. Местный житель воровал на кладбищах бэушные памятники и продавал их на другие могилы.

Ранее 52-летний мужчина сам трудился в ритуальном агентстве. Потом уволился и решил открыть самостоятельный бизнес — брал заказы на изготовление и установку надгробий.

Вот только заказчикам он продавал уже бэушный товар. Подыскивал на кладбищах памятники с распространенным орнаментом, демонтировал фотографии усопших, увозил в свой гараж и после небольшой доработки продавал новым владельцам.

В целом мужчина успел разорить шесть захоронений, сумма ущерба составила 75 тысяч рублей. Свою вину мужчина признал.

Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли и вернули потерпевшим. Селянину предъявлено обвинение в совершении четырех эпизодах кражи. Уголовное дело направлено в суд.