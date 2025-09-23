Ричмонд
В аэропорту Копенгагена отменили около 100 рейсов из-за инцидента с БПЛА

Инцидент с беспилотниками в аэропорту Копенгагена привел к отмене порядка 100 рейсов и переносу более 30 полетов в другие воздушные гавани. Об этом заявил операционный директор аэропорта Кристоффер Пленге-Брандт в интервью телеканалу TV2.

Источник: Ava Coploff/CC0

В понедельник вечером все взлеты и посадки были приостановлены с 20:26 по местному времени (21:26 мск) из-за сообщений о неизвестных беспилотниках.

«Тридцать один самолет, который вчера вечером должен был приземлиться в Копенгагене, к сожалению, пришлось перенаправить в другие аэропорты. Всего примерно 100 рейсов было отменено. Ситуация затронула примерно 20 тысяч пассажиров», — заявил он.

В пресс-службе аэропорта Копенгагена сообщили, что возможны задержки и отмена некоторых рейсов. При этом специалисты рекомендовали пассажирам уточнять информацию у своей авиакомпании перед выездом в аэропорт.

До этого Reuters писало, что датская полиция не знает, кто стоит за беспилотниками, замеченными у аэропорта Копенгагена. По данным силовиков, беспилотники прилетели с разных направлений.

