В Москве задержали застрелившего знакомого более 20 лет назад мужчину

Как пояснили в главке, убийца был установлен в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых. Правоохранители тщательно проанализировали материалы уголовного дела, повторно допросили свидетелей. На допросе один из свидетелей рассказал, что в 2004 году работал таксистом и в день происшествия привез фигуранта по указанному адресу.