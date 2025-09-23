Электричка насмерть сбила 15-летнюю девочку на Кубани

По предварительным данным, причиной несчастного случая стало нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте. Транспортная полиция и следственные органы уже начали проверку, чтобы установить все детали происшествия.



Следователи оценивают обстоятельства трагедии и примут процессуальное решение по результатам расследования, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.