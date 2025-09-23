Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электричка насмерть сбила 15-летнюю девочку на Кубани

В Краснодарском крае случилась трагедия — на перегоне между станциями Кущевка и Степная электричка смертельно травмировала 15-летнюю школьницу из Кущевского района. От полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте.

Источник: Новая Кубань

По предварительным данным, причиной несчастного случая стало нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте. Транспортная полиция и следственные органы уже начали проверку, чтобы установить все детали происшествия.

Следователи оценивают обстоятельства трагедии и примут процессуальное решение по результатам расследования, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.