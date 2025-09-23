По предварительным данным, причиной несчастного случая стало нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте. Транспортная полиция и следственные органы уже начали проверку, чтобы установить все детали происшествия.
Следователи оценивают обстоятельства трагедии и примут процессуальное решение по результатам расследования, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Электричка насмерть сбила 15-летнюю девочку на Кубани
В Краснодарском крае случилась трагедия — на перегоне между станциями Кущевка и Степная электричка смертельно травмировала 15-летнюю школьницу из Кущевского района. От полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте.
