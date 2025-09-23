МВД: мошенники воруют деньги бойцов под видом финансовой помощи

Мошенники создают копии сайтов благотворительных фондов, обещая ежемесячный доход в размере 500 тыс. рублей через фиктивную «инвестиционную программу». При этом используются поддельные отзывы «участников СВО» и ложные утверждения, такие как «программа разработана по указу президента», а также заявления о государственной страховке вложений.