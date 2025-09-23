МВД: мошенники воруют деньги бойцов под видом финансовой помощи

Злоумышленники похищают средства бойцов и их близких, выдавая себя за благотворительные организации, сообщает МВД РФ.
Мошенники создают копии сайтов благотворительных фондов, обещая ежемесячный доход в размере 500 тыс. рублей через фиктивную «инвестиционную программу». При этом используются поддельные отзывы «участников СВО» и ложные утверждения, такие как «программа разработана по указу президента», а также заявления о государственной страховке вложений.
Мошенники просят заявителей предоставить имя, фамилию и номер телефона, после подачи заявки потенциальным жертвам звонит «персональный менеджер» из поддельного колл-центра с целью кражи денежных средств.
МВД напоминает, что при любых подозрительных звонках следует проверить адрес сайта и официальный канал фонда, а также установить антивирусное ПО и регулярно обновлять программное обеспечение.
Ранее в МВД РФ предупредили о риске создания мошенниками «цифровых двойников».