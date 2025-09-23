Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: мошенники воруют деньги бойцов под видом финансовой помощи

Мошенники создают копии сайтов благотворительных фондов, обещая ежемесячный доход в размере 500 тыс. рублей.

Источник: Аргументы и факты

Злоумышленники похищают средства бойцов и их близких, выдавая себя за благотворительные организации, сообщает МВД РФ.

Мошенники создают копии сайтов благотворительных фондов, обещая ежемесячный доход в размере 500 тыс. рублей через фиктивную «инвестиционную программу». При этом используются поддельные отзывы «участников СВО» и ложные утверждения, такие как «программа разработана по указу президента», а также заявления о государственной страховке вложений.

Мошенники просят заявителей предоставить имя, фамилию и номер телефона, после подачи заявки потенциальным жертвам звонит «персональный менеджер» из поддельного колл-центра с целью кражи денежных средств.

МВД напоминает, что при любых подозрительных звонках следует проверить адрес сайта и официальный канал фонда, а также установить антивирусное ПО и регулярно обновлять программное обеспечение.

Ранее в МВД РФ предупредили о риске создания мошенниками «цифровых двойников».