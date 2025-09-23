Потерпевшие по делу «Крокуса» попросили арестовать имущество Агаларовых

Второе дело, о котором напомнил Трунов, было возбуждено в марте 2024 года по ст. 238 УК («Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц»). Согласно материалам следствия, после возгорания концертного зала система пожаротушения не сработала, в результате чего огонь не был потушен своевременно.