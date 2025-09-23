Потерпевшие по делу «Крокуса» попросили арестовать имущество Агаларовых

Защита потерпевших по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» обратилась в Следственный комитет с просьбой арестовать активы бизнесменов Араза Агаларова и его сына Эмина, сообщил РБК один из адвокатов потерпевших Игорь Трунов.
Ходатайство касается активов владельцев Crocus Group, АО «Крокус», ЧОП «Крокус профи» и АО «Крокус интернешнл», рассказал ТАСС Трунов. Адвокат отметил, что АО «Крокус» отвечало за управление системой пожаротушения, а также системой, обеспечивающей открывание эвакуационных выходов в концертном зале. Организация культурно-зрелищных мероприятий в здании «Крокус Сити Холла» осуществлялась Crocus Group, а охрана — ЧОП «Крокус профи».
«Просим истребовать сведения из единого реестра ЕГРП о том, что еще осталось, — они активно распродают и деньги выводят за рубеж. Это ходатайство в рамках расследуемого уголовного дела, одно уголовное дело по теракту и по террористам в суде, второе в СК», — сообщил РБК Трунов.
РБК обратился за комментарием к представителю Агаларовых.
Второе дело, о котором напомнил Трунов, было возбуждено в марте 2024 года по ст. 238 УК («Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц»). Согласно материалам следствия, после возгорания концертного зала система пожаротушения не сработала, в результате чего огонь не был потушен своевременно.
Также следователи пришли к выводу, что быстрому распространению пламени способствовали пожароопасные строительные материалы, которые были использованы при отделочных работах в «Крокусе». По словам Трунова, от воздействия высокой температуры и отравления продуктами горения погибли не менее 45 человек.
Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года перед выступлением группы «Пикник». Четверо боевиков, действуя в составе структурного подразделения ИГ «Вилаят Хорасан» (признано террористическим и запрещено в России), открыли стрельбу по зрителям и подожгли здание. Огонь охватил площадь 13 тыс. кв. м, потушить возгорание удалось только вечером 23 марта. Погибли 149 человек, пострадали более 600.
Обвиняемыми по делу проходят 19 человек. Непосредственными исполнителями теракта следствие считает граждан Таджикистана Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачабализоду.
В результате теракта «Крокус Сити Холл» выгорел полностью, а крыша здания обрушилась. Собеседники РБК оценивали ущерб от пожара в 10−12 млрд руб. Эмин Агаларов заявил, что примерный ущерб Crocus Group составил $150−200 млн в зависимости от системы подсчета. По его словам, сложность тушения огня заключалась в применении террористами горючих жидкостей. Агаларов утверждал, что установленные в «Крокусе» пожарные системы «не заточены на поджоги с горючими смесями».