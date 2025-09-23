В Самаре мотоциклистка погибла из-за аварии на Демократической

— По предварительным данным, авария произошла в 21:23. Женщина-водитель мотоцикла «Kawasaki» ехала по ул. Демократической со стороны улицы Ташкентской. Во время движения она столкнулась с машиной «HAVAL». Мотоциклистка скончалась на месте аварии, — отметили в сообщении.