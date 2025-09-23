Ричмонд
В Самаре мотоциклистка погибла из-за аварии на Демократической

В Самаре женщина скончалась из-за столкновения мотоцикла и легковушки.

Источник: ГУ МВД России по региону

В Самаре вечером в понедельник, 22 сентября, на улице Демократической произошла страшная авария. Женщина скончалась из-за столкновения мотоцикла и легковушки, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

— По предварительным данным, авария произошла в 21:23. Женщина-водитель мотоцикла «Kawasaki» ехала по ул. Демократической со стороны улицы Ташкентской. Во время движения она столкнулась с машиной «HAVAL». Мотоциклистка скончалась на месте аварии, — отметили в сообщении.

На месте работали оперативные службы. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.