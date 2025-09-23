Уголовное дело возбудили в Курганской области из-за «зомби»-косуль

Тем временем полиция в Чехове проверяет «черную передержку» DogTown, в которой мучили собак. Питомцы жили в тесных клетках на собственных экскрементах, а домой возвращались запуганные и покалеченные. Что известно об этом скандале — в материале «Вечерней Москвы».