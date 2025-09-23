Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело возбудили в Курганской области из-за «зомби»-косуль

Сотрудники правоохранительных органов в Курганской области возбудили уголовное дело из-за «зомби»-косуль. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил Ura.ru источник, приближенный к органам власти.

Сотрудники правоохранительных органов в Курганской области возбудили уголовное дело из-за «зомби»-косуль. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил Ura.ru источник, приближенный к органам власти.

Специалисты при вскрытии обнаружили внутри животных яды и опасные химические компоненты. Главным подозреваемым на данный момент является неустановленное лицо, которое допустило нарушения при проведении работ.

По предварительным данным, речь идет об обработке посевных земель агрохимикатами с опасным содержанием. В материалах, которые отправили на экспертизу в федеральный центр токсикологической безопасности, нашли губительные для здоровья и жизни элементы.

Один похож по воздействию на нервно-паралитический газ, другой запускает реакцию разрушения клеток, уточнили в агентстве.

Тем временем полиция в Чехове проверяет «черную передержку» DogTown, в которой мучили собак. Питомцы жили в тесных клетках на собственных экскрементах, а домой возвращались запуганные и покалеченные. Что известно об этом скандале — в материале «Вечерней Москвы».