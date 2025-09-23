Уголовное дело возбудили в Курганской области из-за «зомби»-косуль

Сотрудники правоохранительных органов в Курганской области возбудили уголовное дело из-за «зомби»-косуль. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил Ura.ru источник, приближенный к органам власти.
Специалисты при вскрытии обнаружили внутри животных яды и опасные химические компоненты. Главным подозреваемым на данный момент является неустановленное лицо, которое допустило нарушения при проведении работ.
По предварительным данным, речь идет об обработке посевных земель агрохимикатами с опасным содержанием. В материалах, которые отправили на экспертизу в федеральный центр токсикологической безопасности, нашли губительные для здоровья и жизни элементы.
Один похож по воздействию на нервно-паралитический газ, другой запускает реакцию разрушения клеток, уточнили в агентстве.
