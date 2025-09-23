Удалили здоровую почку: в больнице путаница с анализами привела к большой ошибке

Жительнице Бурятии по ошибке удалили здоровую почку. Все произошло после того, как ее анализы перепутали с анализами другого пациента. Об этом сообщает «КП-Иркутск».
В апреле этого года женщина прошла компьютерную томографию. Результаты исследования показали опухоль, и диагноз был подтвержден врачами.
Женщина решила пройти еще одно дополнительное обследование и сделала ультразвуковое исследование почек. Как выяснилось, никакой опухоли не было, однако эти данные не попали ни в ее электронную медкарту, ни к лечащему врачу.
В ходе операции врачи действовали на основании результатов КТ. Во время хирургического вмешательства невозможно визуально определить наличие или отсутствие опухоли, и медики удалили орган полностью. Только после этого женщина обратилась на дополнительное обследование, и тогда выяснилось, что ее почка была здорова.
Проверка Минздрава Бурятии подтвердила ошибку: результаты КТ перепутали с исследованиями другого пациента. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Ранее за ошибку врачей Ульяновской детской больнице пришлось выплатить семье 500 тысяч рублей. Ребенку с аппендицитом не вовремя поставили диагноз. В итоге ему понадобилась срочная операция после повторного обращения.