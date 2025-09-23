На Кубани аферисты выманили у ребенка миллион, угрожая родителям колонией

Подросток из Тихорецка перевел мошенникам миллион рублей, спасая родителей от псевдообвинений в терроризме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в полицию с заявлением о пропаже сына обратилась жительница Тихорецка. Она рассказала, что из дома также исчезли все ее банковские карты. После женщина получила уведомления о списании крупных сумм.
Вскоре местонахождение ребенка было установлено — мальчик оказался в Кропоткине. Оказалось, что 13-летнего подростка около месяца шантажировали аферисты. Они связались с ним через мессенджер, представились заместителем директора школы, попросили пройти регистрацию на образовательной платформе и продиктовать код из СМС.
«После мальчику позвонил псевдоправоохранитель и обвинил его родителей в финансировании терроризма. Чтобы спасти их от тюрьмы, мошенники убедили забрать из дома все банковские карты матери и на такси подъехать к банкомату в Кропоткине», — говорится в сообщении.
Школьник перевел мошенникам порядка одного миллиона рублей двумя платежами. Другие операции он провести не успел — его вовремя заметили сотрудники ППСП ОМВД России по Кавказскому району. Всего мальчик пытался передать аферистам около семи миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Расследование продолжается.
Ранее мы писали, что золотые слитки и миллион рублей выманили аферисты у 18-летнего краснодарца. В результате общения с телефонными мошенниками молодой человек потерял около 1,6 миллионов рублей.