Что известно о ночной атаке БПЛА на российские регионы

Средства ПВО с полуночи до 07:00 мск уничтожили 69 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о ситуации.

Масштаб

  • С полуночи до 07:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым.

Атаки на Москву

  • С начала суток уничтожены 19 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
  • На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
  • Сообщений о пострадавших и разрушениях в столице не поступало.
  • Накануне вечером Собянин сообщал о 15 сбитых БПЛА, атаковавших город.
  • Обломки летевших на Москву БПЛА повредили четыре машины в Реутове, сообщил глава округа Филипп Науменко.

Пострадавшие от БПЛА ВСУ за неделю

  • Удары ВСУ из БПЛА на минувшей неделе опередили число атак из РСЗО и артиллерии, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
  • Всего за неделю жертвами атак украинских беспилотников стали 113 мирных жителей, что составляет 78% от общего числа пострадавших.

