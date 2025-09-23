Что известно о ночной атаке БПЛА на российские регионы

ТАСС собрал основное о ситуации.
Масштаб
- С полуночи до 07:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областей, Московского региона, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым.
Атаки на Москву
- С начала суток уничтожены 19 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
- На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
- Сообщений о пострадавших и разрушениях в столице не поступало.
- Накануне вечером Собянин сообщал о 15 сбитых БПЛА, атаковавших город.
- Обломки летевших на Москву БПЛА повредили четыре машины в Реутове, сообщил глава округа Филипп Науменко.
Пострадавшие от БПЛА ВСУ за неделю
- Удары ВСУ из БПЛА на минувшей неделе опередили число атак из РСЗО и артиллерии, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
- Всего за неделю жертвами атак украинских беспилотников стали 113 мирных жителей, что составляет 78% от общего числа пострадавших.
