Ребенок из Домодедова выпил машинное масло и попал в больницу

12-летняя школьница из подмосковного Домодедова случайно выпила машинное масло — медикам пришлось госпитализировать пострадавшую. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в Telegram-канале Mash.

Инцидент произошел 22 сентября около 19:00. По словам матери ребенка, девочка попробовала техническую жидкость по ошибке.

Родители сразу обратились за помощью к врачам. На данный момент школьница находится в состоянии средней тяжести, уточнили в публикации.

До этого в Египте 12-летний мальчик из России получил сильное отравление после участия в пенной вечеринке. Инцидент произошел в отеле SUNRISE Montemare Resort в Шарм-Эш-Шейхе, где туристка из Салехарда отдыхала с сыном.