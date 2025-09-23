Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подходе к столице

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии, летевших на Москву. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил глава столицы Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил он в мессенджере MAX.
За ночь над территорией страны силы ПВО сбили 69 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удару подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская области и другие регионы России.
Днем ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три человека погибли и еще 10 пострадали в результате атаки украинской армии по региону. Скончались жители Шебекинского и Ракитянского округов.