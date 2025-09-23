Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще двух БПЛА на подходе к столице

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии, летевших на Москву. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил глава столицы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии, летевших на Москву. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил глава столицы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил он в мессенджере MAX.

За ночь над территорией страны силы ПВО сбили 69 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удару подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская области и другие регионы России.

Днем ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что три человека погибли и еще 10 пострадали в результате атаки украинской армии по региону. Скончались жители Шебекинского и Ракитянского округов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше