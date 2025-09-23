Число сбитых над Москвой беспилотников достигло 36

Уничтожены два вражеских беспилотника, летевших на Москву.
Еще два БПЛА пролетели над Москвой и были ликвидированы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву», — пишет Собянин в telaegram-канале. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
На столицу России обрушилась беспилотная атака еще ночью. За время этой атаки уничтожены уже 36 беспилотников.
