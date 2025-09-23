Ричмонд
Число сбитых над Москвой беспилотников достигло 36

Уничтожены два вражеских беспилотника, летевших на Москву.

Еще два БПЛА пролетели над Москвой и были ликвидированы. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву», — пишет Собянин в telaegram-канале. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

На столицу России обрушилась беспилотная атака еще ночью. За время этой атаки уничтожены уже 36 беспилотников.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
