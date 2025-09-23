NBС News: вертолет Трампа атаковали лазерной указкой

Подозреваемого задержал сотрудник Секретной службы Диего Сантьяго.
«Сантьяго подошел к мужчине, позже опознанному как Джейкоб Сэмюэл Уинклер, который направил красный лазерный указатель в сторону Marine One и включил красную лазерную указку», — приводит материалы дела «Ура.ру» со ссылкой на NBC News.
В судебном деле отмечается, что действия подозреваемого создавали высокий риск дезориентации пилота, что особенно опасно при полете на малой высоте в городских условиях.
При задержании у мужчины были изъяты лазерная указка и нож. На допросе он пояснил, что направил луч на президентский вертолет по незнанию, обычно он использует указку для подсветки дорожных знаков и других объектов.
По версии обвинения, действия Уинклера могли стать причиной аварии президентского борта из-за риска ослепления и дезориентации пилота. По данным NBC News, за это ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 тыс. долларов.
Ранее Белый дом сообщал о вынужденной посадке вертолета, на борту которого находился Дональд Трамп со своей женой Меланией. Инцидент произошел 18 сентября в аэропорту Лондона. Отмечалось, что причиной стала «незначительная техническая неисправность». По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт, вынужденная посадка была произведена из-за проблем с гидравлической системой.