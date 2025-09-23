Канал незаконной миграции перекрыт ФСБ в Сибири и на Дальнем Востоке

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Камчатскому краю в сотрудничестве с коллегами из Новосибирской и Сахалинской областей остановили противозаконную деятельность организованной группы лиц, занимавшейся нелегальной легализацией мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.
В рамках оперативных мероприятий в Петропавловске-Камчатском и Новосибирске задержаны трое граждан одного из государств Центральной Азии. По информации следствия, нарушители занимались изготовлением поддельных квитанций об уплате патентов, позволявших их землякам незаконно пребывать на территории Российской Федерации дольше установленного срока.
Установлено, что мигранты использовали фальшивые документы для получения работы на строительных площадках Камчатского края. Все выявленные мигранты были доставлены в центр временного содержания, где им предъявлены официальные обвинения в использовании фальшивых документов.
Следует отметить, что злоумышленники пытались скрыться от представителей правоохранительных органов, намереваясь выехать в одно из государств Центральной Азии. По факту деятельности преступной группы было возбуждено уголовное дело.
Читайте также: Стало известно о методике внедрения хиджабов в школы РФ.