Канал незаконной миграции перекрыт ФСБ в Сибири и на Дальнем Востоке

В рамках оперативных мероприятий в Петропавловске-Камчатском и Новосибирске задержаны трое граждан одного из государств Центральной Азии. По информации следствия, нарушители занимались изготовлением поддельных квитанций об уплате патентов, позволявших их землякам незаконно пребывать на территории Российской Федерации дольше установленного срока.