Конституционный комитет Киргизии одобрил самороспуск парламента

Группа депутатов Киргизии в начале осени 2025 года предложила раньше срока сложить свои полномочия. Чтобы рассмотреть этот вопрос, им нужно было собрать минимум 30 подписей других депутатов. Инициаторы объяснили, что по конституции парламентские выборы должны пройти в ноябре 2026 года, а президентские — через полтора месяца после них. Они считают, что такие сроки приведут к лишним расходам и создадут сложности для Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Поэтому депутаты предложили провести выборы в парламент раньше.