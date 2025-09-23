Конституционный комитет Киргизии одобрил самороспуск парламента

Вопрос о самороспуске парламента будет рассмотрен завтра, 24 сентября.
Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку кенеша (парламента) Киргизии одобрил инициативу группы депутатов о досрочном роспуске высшего законодательного органа страны. Об этом сообщает агентство ТАСС.
«Члены профильного комитета поддержали решение инициативной группы народных избранников, которые сумели собрать необходимые для самороспуска 32 подписи парламентариев», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте ТАСС.
Группа депутатов Киргизии в начале осени 2025 года предложила раньше срока сложить свои полномочия. Чтобы рассмотреть этот вопрос, им нужно было собрать минимум 30 подписей других депутатов. Инициаторы объяснили, что по конституции парламентские выборы должны пройти в ноябре 2026 года, а президентские — через полтора месяца после них. Они считают, что такие сроки приведут к лишним расходам и создадут сложности для Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Поэтому депутаты предложили провести выборы в парламент раньше.
Согласно информации, предоставленной источником в ЦИК Киргизии, новое законодательство предусматривает проведение внеочередных парламентских выборов в ноябре 2025 года в случае самороспуска действующего созыва парламента. Планируется создание 30 избирательных округов, в каждом из которых будут избираться по три депутата. Ожидается, что вопрос о досрочном самороспуске будет представлен на обсуждение всего депутатского корпуса 24 сентября.