Экс-гендиректора красноярского филиала ФМБА приговорили к 6 годам колонии

Бизнесмен, участвовавший в преступной схеме, приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Провизор ранее был осужден на 6,5 лет. Дело в отношении директора по страховой и внебюджетной деятельности ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России продолжается в суде.