Экс-гендиректора красноярского филиала ФМБА приговорили к 6 годам колонии

Бориса Баранкина признали виновным в хищении денежных средств при поставке лекарств.

Источник: Аргументы и факты

Экс-гендиректор красноярского филиала ФМБА России приговорен к шести годам колонии общего режима, сообщили в региональном СК.

Бывший руководитель медицинского учреждения Борис Баранкин признан виновным в хищении средств при закупке лекарств. Установлено, что Баранкин, его заместитель, заведующий аптекой и коммерсант заменяли медикаменты, предназначенные для пациентов, на другие препараты.

Полученные лекарства использовались фигурантами в личных интересах и интересах третьих лиц. Ущерб составил более 15,5 миллионов рублей.

Бизнесмен, участвовавший в преступной схеме, приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Провизор ранее был осужден на 6,5 лет. Дело в отношении директора по страховой и внебюджетной деятельности ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России продолжается в суде.