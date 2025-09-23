Экс-гендиректора красноярского филиала ФМБА приговорили к 6 годам колонии

Экс-гендиректор красноярского филиала ФМБА России приговорен к шести годам колонии общего режима, сообщили в региональном СК.
Бывший руководитель медицинского учреждения Борис Баранкин признан виновным в хищении средств при закупке лекарств. Установлено, что Баранкин, его заместитель, заведующий аптекой и коммерсант заменяли медикаменты, предназначенные для пациентов, на другие препараты.
Полученные лекарства использовались фигурантами в личных интересах и интересах третьих лиц. Ущерб составил более 15,5 миллионов рублей.
Бизнесмен, участвовавший в преступной схеме, приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Провизор ранее был осужден на 6,5 лет. Дело в отношении директора по страховой и внебюджетной деятельности ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России продолжается в суде.