В Челябинске пациентка не пришла в себя после платной операции

В больницу женщина обратилась за платной услугой по резекции желудка, заплатила за операцию 250 тысяч рублей. Во время ее проведения состояние пациентки резко ухудшилось.
«По версии следствия, с 12 по 13 марта медицинские работники государственного бюджетного учреждения здравоохранения “Городская клиническая больница № 3” Челябинска ненадлежащим образом исполняли свои профессиональные обязанности при оказании помощи 61-летней пациентке, что повлекло наступление тяжких последствий для здоровья, приведших к вегетативному состоянию», — пояснили в ведомстве.
Действия врачей квалифицированы по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, предусматривающей наказание до года лишения свободы с лишением права работать по специальности еще на три года.
Следствием изъята медицинская документация, назначены судмедэкспертизы, допрашиваются свидетели.