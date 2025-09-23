Ричмонд
В Челябинске пациентка не пришла в себя после платной операции

В Челябинске возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью пожилой женщине, которой провели платную операцию в городской клинической больнице № 3. После хирургического вмешательства пациентка четыре месяца провела в реанимации и до сих пор не пришла в себя, сообщили в следственном управлении СК региона.

В больницу женщина обратилась за платной услугой по резекции желудка, заплатила за операцию 250 тысяч рублей. Во время ее проведения состояние пациентки резко ухудшилось.

«По версии следствия, с 12 по 13 марта медицинские работники государственного бюджетного учреждения здравоохранения “Городская клиническая больница № 3” Челябинска ненадлежащим образом исполняли свои профессиональные обязанности при оказании помощи 61-летней пациентке, что повлекло наступление тяжких последствий для здоровья, приведших к вегетативному состоянию», — пояснили в ведомстве.

Действия врачей квалифицированы по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, предусматривающей наказание до года лишения свободы с лишением права работать по специальности еще на три года.

Следствием изъята медицинская документация, назначены судмедэкспертизы, допрашиваются свидетели.