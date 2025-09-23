В Челябинске пациентка не пришла в себя после платной операции

В Челябинске возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью пожилой женщине, которой провели платную операцию в городской клинической больнице № 3. После хирургического вмешательства пациентка четыре месяца провела в реанимации и до сих пор не пришла в себя, сообщили в следственном управлении СК региона.