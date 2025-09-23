Ричмонд
ФСБ задержала отца и сына, причастных к ряду диверсий в Самарской области

ФСБ задержала диверсантов с 13,5 кг взрывчатки.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области сотрудники ФСБ задержали двух местных жителей — отца и сына, причастных к серии диверсионных актов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В июле 2023 года злоумышленники организовали взрыв на магистральном газопроводе в Сызранском районе. В 2024 году они подорвали железнодорожные мосты через реки Чапаевка и Самара. Кроме того, задержанные изготовили самодельное взрывное устройство и спрятали его в тайнике. Это устройство использовали для подрыва трансформаторной подстанции на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в июле 2023 года.

ФСБ сообщила, что диверсанты, действовавшие в интересах Украины, готовили новый подрыв железнодорожного моста через реку Самара. При задержании у них изъяли 13,5 кг взрывчатки.

Ранее в Климовске правоохранители задержали гражданина России, который занимался финансированием Вооруженных сил Украины. Мужчина намеревался покинуть страну, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне защитников киевского режима.