ФСБ задержала отца и сына, причастных к ряду диверсий в Самарской области

В июле 2023 года злоумышленники организовали взрыв на магистральном газопроводе в Сызранском районе. В 2024 году они подорвали железнодорожные мосты через реки Чапаевка и Самара. Кроме того, задержанные изготовили самодельное взрывное устройство и спрятали его в тайнике. Это устройство использовали для подрыва трансформаторной подстанции на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в июле 2023 года.