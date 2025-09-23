Ричмонд
В Красноярске павильон провалился под землю после порыва на сетях

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Магазин стоял на трубах незаконно уже несколько лет.

Источник: КрасКом

Инцидент произошел на левобережье краевой столицы. На улице Никитина, 1б/1, начал сползать грунт из-за порыва старой канализационной трубы. На проблемном участке находился торговый павильон, который был установлен без разрешительных документов прямо в охранной зоне коллектора. Он провалился под землю.

По информации мэрии, трубопровод эксплуатировался более 60 лет и не выдержал нагрузки.

Сотрудники «КрасКома» уже оперативно вывели поврежденную трубу из эксплуатации, переключив сети на другой участок. Это позволило сохранить водоснабжение и водоотведение в близлежащих домах без перебоев.

Что касается торгового павильона, его демонтируют с помощью большегрузного крана. После этого слесари «КрасКом» проведут восстановительные работы на участке.

Добавим, первый замглавы Красноярска Александр Мацак сообщил, что капитальный ремонт трубы внесен в план на следующий год.