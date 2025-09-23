В Красноярске павильон провалился под землю после порыва на сетях

Инцидент произошел на левобережье краевой столицы. На улице Никитина, 1б/1, начал сползать грунт из-за порыва старой канализационной трубы. На проблемном участке находился торговый павильон, который был установлен без разрешительных документов прямо в охранной зоне коллектора. Он провалился под землю.