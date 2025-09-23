Суд в Москве запретил продавать краснокнижных моллюсков

Суд в Москве запретил продажу краснокнижных моллюсков. Тверской районный суд удовлетворил иск прокуратуры и заблокировал сайты, торгующие обыкновенной жемчужницей (Margaritifera margaritifera). Об этом сообщают «Известия».
Этот вид моллюсков находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу. Европейская жемчужница веками служила источником речного жемчуга в России и Северной Европе.
Суд признал, что материалы на заблокированных ресурсах побуждали к браконьерству. Для добычи одной жемчужины приходится вскрывать сотни и тысячи моллюсков, что привело к критическому сокращению популяции к концу XIX века.
Сегодня любая добыча обыкновенной жемчужницы квалифицируется как браконьерство с крайне серьезными последствиями для вида, подчеркнули в судебных и природоохранных органах, передает издание.
Ранее Тверской районный суд Москвы запретил публикацию о продаже жирафа на одном из сайтов. Ведомство решило, что это нарушает закон, так как жирафы внесены в перечень животных, которых запрещено содержать дома.