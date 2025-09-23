В Казани школьников и воспитанников детсадов эвакуировали в укрытия из-за угрозы БПЛА

Занятия в образовательных учреждениях продолжаются, дети находятся под присмотром педагогов.
«Забирать детей сейчас не нужно — все организовано, чтобы они чувствовали себя спокойно и в безопасности. Просим вас без тревоги дождаться дальнейшей информации от официальных служб — при необходимости мы сразу передадим новые рекомендации», — сказали в Управлении образования Казани.
Кроме того, на территории Татарстана с 22.15 по московскому времени действует режим «Беспилотная опасность».
